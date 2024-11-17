«Это мои деньги»: Чеботина раскрыла, во сколько обошелся ей хит «Солнце Монако»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87 0

Певица Чеботина: в трек «Солнце Монако» вложены копейки

«Это мои деньги»: Чеботина раскрыла, во сколько обошелся ей хит «Солнце Монако»

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Знаменитость рассказала о своих отношениях с «Русской медиагруппой».

Главный хит Люси Чеботиной «Солнце Монако» обошелся ей в «копейки». Певица рассказала об этом в интервью VOICE.

«В „Солнце Монако“ вложены копейки. Это мои деньги, это не чьи-то деньги. Нет никого, кто бы вкладывался в мою карьеру», — заявила Чеботина.

По словам знаменитости, «Русская медиагруппа», которая активно «крутила» «Солнце Монако» на своих ресурсах, не вкладывала собственных средств в продакшн и маркетинг трека.

«Русская медиагруппа» никакого отношения к артисту Люсе Чеботиной, к тому, что происходит внутри моей команды, не имеет. У нас нет контракта», — сказала Чеботина.

На днях певица рассказала подписчикам, как катается на машине по ночной Москве и одновременно «пишет новый трек», а также продумывает новый продакшн и звучание старых хитов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему знакомство с певицей Люсей Чеботиной произвело не самое приятное впечатление на телеведущую Леру Кудрявцеву.

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