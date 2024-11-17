Девочку грозят исключить из спортшколы за ведение личного блога на русском языке.

Шестилетнюю гимнастку Анастасию Опрю из Украины могут выгнать из спортшколы и лишить лицензии на участие в национальных соревнованиях за использование русского языка в соцсети. Об этом сообщила мама девочки, ведущая ее аккаунт.

«Рассматривается вопрос об отчислении Анастасии из спортивной школы и недопуске ее до соревнований в стране», — говорится в публикации на странице спортсменки.

Причиной стало ведение личного блога на русском языке и публикация в нем фрагмента фильма, в котором девочка восторгалась российской гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.

Мать юной спортсменки русская по происхождению, поэтому ведет блог дочери на родном языке. По словам женщины, ее дочь не виновата в том, что маме удобнее писать по-русски.

Также в публикации говорится, что девочка подвергается травле со стороны «неразумных взрослых» и «неумелых тренеров» за использование русского языка.

Закон о запрете русского языка был принят на Украине пять лет назад, после чего миллионы русскоязычных граждан стали подвергаться травле со стороны соотечественников и государства.

Многие украинские спортсмены, к сожалению, подхватили политику киевского режима, забыв о спортивном братстве и элементарной этике, и начали оскорблять своих русскоязычных товарищей, а также соперников из России на международных соревнованиях.

Один из таких случаев произошел на Паралимпийских играх в Париже, где украинский легкоатлет Александр Литвиненко проиграл спортсмену из России Евгению Торсунову, после чего оскорбил его в интервью, назвав «недоразумением».

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