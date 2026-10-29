«Обеспечить прозрачность»: единые правила хотят ввести для всех школьных олимпиад

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Предлагаемые изменения затронут задания, порядок проведения и систему оценки результатов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Советник президента Ямпольская: надо ввести единые правила для школьных олимпиад

Единые правила хотят установить для школьных олимпиад. Об этом заявила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская во время брифинга.

«Мы должны обеспечить полную прозрачность и чистоту происходящего», — заявила Ямпольская.

По ее словам, за основу можно взять порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, для которой уже действует единое положение. 

Кроме того, советник президента России заявила, что речь не идет о том, чтобы превратить олимпиады в аналог ЕГЭ. Главное — установить одинаковые требования к участникам, заданиям, местам проведения соревнований и оценке результатов.

Советник президента отметила, что победы в олимпиадах могут давать школьникам серьезные преимущества при поступлении в вузы. В некоторых случаях абитуриенты получают возможность зачислиться без сдачи ЕГЭ. Поэтому Ямпольская считает, что такие привилегии должны предоставляться по прозрачным и понятным правилам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобрнауки планирует изменить правила поступления в вузы по олимпиадным льготам. Глава ведомства Валерий Фальков обращал внимание на ситуацию, когда победители олимпиад занимают все бюджетные места на отдельных направлениях, а абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ не хватает мест.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ЕГЭ
28 окт
Поступление станет сложнее: Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ
26 окт
Бояться нечего? Кравцов заверил, что на ЕГЭ не спросят лишнего
26 окт
Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год: даты экзаменов по всем предметам
25 окт
Победа на олимпиаде не прокатит? В вузах хотят ужесточить правила поступления
15 окт
«Не может идти речи»: усложнять ЕГЭ в России не будут
12 окт
Количество заданий изменится в ЕГЭ по двум предметам в 2027 году
11 окт
От словаря до калькулятора: что разрешат на ЕГЭ в 2027 году
16 сент
«Периуд» и «минталитет»: какие ошибки допустили выпускники на ЕГЭ в 2026 году
5 сент
Путин поздравил школьницу, впервые в истории получившую 500 баллов на ЕГЭ
28 авг
Родители вдвое чаще стали требовать возврата денег за онлайн-курсы ЕГЭ
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
«Логичный шаг»: Ямпольская предложила Киеву ввести санкции против Google
18:15
Сыну — однушка, вдове — дом: как поделили наследство Евгения Меньшова
18:14
Стол для Козы: как собрать новогоднее меню по заветам символа 2027 года
18:03
На саммите в Москве обсудили перенос российских производств в Африку
18:01
Скала обрушилась в турецкой Каппадокии: есть погибшие
18:00
С возрастом слабеют мышцы: ученые нашли неожиданную причину этого процесса

Сейчас читают

Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже
Продажа понарошку? Диброва заподозрили в нежелании расставаться с домом
«Белые розы» с шипами: мать создателя «Ласкового мая» проиграла суд
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео