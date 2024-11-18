ВС РФ нанесли мощнейший удар по украинским военным тылам

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Взрывы гремели по всей стране от Львовской до Днепропетровской областей, в Киеве, Одессе, Николаеве.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Начинаем с обстановки в Курском приграничье, где подразделениям группировки «Север» удалось блокировать киевские формирования в районе Ольговской рощи.

По данным Минобороны, военнослужащие ВСУ попытались вырваться из «котла» российской армии небольшими отрядами, но попали под огонь. Ликвидировано более 80-ти украинских боевиков, еще около 40 ранены, 24 взяты в плен.

Также, по военным тылам противника нанесен массированный удар — один из самых мощных за последние месяцы. Взрывы гремели по всей стране от Львовской до Днепропетровской областей, в Киеве, Одессе, Николаеве. Российские силы работали беспилотниками и высокоточными ракетами, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами».

Как сообщили в Минобороны, поражены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины, а еще — предприятия, выпускающие продукцию военного назначения.

В зоне спецоперации российская армия продвигается по всем направлениям. Враг несет огромные потери — за сутки уничтожено более 1600 боевиков ВСУ, а также множество бронетехники.

Тема:
Спецоперация
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