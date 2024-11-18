ВС РФ нанесли мощнейший удар по украинским военным тылам
Взрывы гремели по всей стране от Львовской до Днепропетровской областей, в Киеве, Одессе, Николаеве.
Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Начинаем с обстановки в Курском приграничье, где подразделениям группировки «Север» удалось блокировать киевские формирования в районе Ольговской рощи.
По данным Минобороны, военнослужащие ВСУ попытались вырваться из «котла» российской армии небольшими отрядами, но попали под огонь. Ликвидировано более 80-ти украинских боевиков, еще около 40 ранены, 24 взяты в плен.
Также, по военным тылам противника нанесен массированный удар — один из самых мощных за последние месяцы. Взрывы гремели по всей стране от Львовской до Днепропетровской областей, в Киеве, Одессе, Николаеве. Российские силы работали беспилотниками и высокоточными ракетами, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами».
Как сообщили в Минобороны, поражены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины, а еще — предприятия, выпускающие продукцию военного назначения.
В зоне спецоперации российская армия продвигается по всем направлениям. Враг несет огромные потери — за сутки уничтожено более 1600 боевиков ВСУ, а также множество бронетехники.
- 18 нояб
- До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье
- 18 нояб
- «Преступная сущность»: в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты
- 18 нояб
- Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области
- 18 нояб
- Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
- 18 нояб
- ВС РФ поразили военные аэродромы и склады хранения беспилотников на Украине
- 18 нояб
- ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
- 18 нояб
- Летают круглые сутки: российские военные используют трофейные дроны против ВСУ
- 18 нояб
- «Хотят выжить»: боевики ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями
- 18 нояб
- ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области
- 18 нояб
- Битва за Часов Яр: минометы «Тюльпан» выбивают ВСУ с окраин города
Читайте также
87%
-0.06 105.46
-0.25
Нашли ошибку?