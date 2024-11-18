Грузинская оппозиция вышла на митинг против итогов парламентских выборов

Грузинская оппозиция в эти минуты митингует против итогов парламентских выборов! Сотни протестующих — в основном это студенты — с флагами Евросоюза и Грузии прошли маршем через центр Тбилиси и окружили здание парламента.

Демонстранты перекрыли проспект Руставели, а также заблокировали дорогу у Тбилисского университета. Именно здесь они собираются ночевать — уже расставляют палаточный лагерь. Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив в законодательном органе 89 мандатов из 150-ти. Оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов. И заявили, что результаты были сфальсифицированны.