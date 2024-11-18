Смертельные аттракционы: в Красноярске борются со стихийными горками

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В Красноярске борются со стихийными горками

Фото, видео: 5-tv.ru

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Местные власти вновь столкнулись с опасной проблемой.

В Красноярске началась борьба со стихийными горками. Несколько дней назад на регион обрушились снегопады, чем не преминули воспользоваться дети. Они обкатывают склоны и устраивают смертельно опасные аттракционы. Как борются с нелегальными развлечениями, рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Дети веселятся — водители нервничают. После снегопада Красноярск превратился в один опасный аттракцион — на городских склонах собираются очереди в погоне за новой порцией адреналина.

Например, вот этот склон дети превратили в стихийную горку. О том, что такое развлечение может закончиться трагедией ребята конечно же не задумываются. Спуск ведет прямо под колеса автомобилей.

«Это проблема, потому что он может выскочить в любой момент. Родители, в частности, тоже должны следить, но они тоже не смогут уследить», — рассказал один из местных водителей.

Причем завершить спуск можно не только под колесами, скользкие дорожки заканчиваются столбами, а еще можно скатиться прямо в ледяной Енисей. Детей со склонов выгоняют, но они снова возвращаются.

«Конечно боюсь. Они по вечерам здесь часто собираются и катаются с горки», — отметил водитель.

«Просто надо ставить какие-то ограждения или перила, тогда не будут кататься», — добавил другой автолюбитель.

Адреса, где ежегодно возникают стихийные горки, коммунальщики кажется уже выучили. Службы работают на опережение, склоны обильно обрабатывают песком.

«Наличие стихийных горок на склонах выявляются при объездах территорий. А также об их появлении сообщают жители», — заявила специалист МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска Олеся Кочерова.

Подсыпают песок после каждого нового снегопада. Но даже такие радикальные меры не всегда способны притормозить детей.

В прошлом году такие развлечения едва не закончились трагедией. Водитель просто не увидел школьницу, которая выкатилась на дорогу из-за гаражей. Девочка врезалась в переднюю дверь автомобиля и отделалась ушибами. Чтобы подобного не случилось вновь, полицейские усиливают патрулирование дорог.

«Сотрудники полиции на регулярной основе проводят беседы с несовершеннолетними в образовательных учреждениях о недопустимости катания со стихийных горок вблизи проезжей части», — отметил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Красноярска Алексей Колмагоров.

В усиленном режиме коммунальные службы и экипажи ДПС будут работать до тех пор, пока в городе не откроются ледовые городки и опасные склоны не потеряют свою актуальность.

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