Читала нейросеть: географический диктант написали жители 119 стран

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По всему миру прошла акция «Географический диктант»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Акция состоялась в дистанционном формате.

Знатоки и любители географии проверили, насколько хорошо они знают нашу страну. Акция «Географический диктант» прошла по всему миру — 119 стран, более 11 тысяч площадок в России и за рубежом.

Помимо школ, университетов, музеев и библиотек написать диктант можно было в самых необычных локациях. Так, пассажиры самолета Норильск — Москва решали географические головоломки прямо на борту. А в Ненецком автономном округе диктант проходил в традиционных жилищах народов крайнего севера. Участники познакомились с бытом кочующих оленеводов и почувствовали атмосферу их образа жизни.

Акция состоялась и в дистанционном формате. Географический диктант включает 40 вопросов на знание географии. Впервые часть заданий озвучили голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что завершилась российская кругосветная экспедиция. Больше трех лет пути, 65 тысяч километров, 32 страны. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин официально обогнули земной шар. Они встали в один ряд с Крузенштерном, Литке и Беллинсгаузеном. А в чем-то даже превзошли — те на экспериментальных тримаранах по океанам не ходили.

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