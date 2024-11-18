Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл из резиденции Карла III

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 52 0

В этот момент недалеко от поместья находился принц Уильям со своей семьей.

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл из резиденции Карла III

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Двое неизвестных в масках угнали грузовик и квадроцикл с фермы на территории Виндзорского замка — резиденции британских монархов, расположенного к западу от Лондона. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, воры воспользовались снижением уровня охраны поместья короля Карла III из-за нехватки сотрудников полиции. Они перебрались через двухметровый забор, проникли в сарай, где хранилась техника, а с помощью грузовика протаранили входные ворота и скрылись. Источник газеты отметил, что злоумышленники некоторое время наблюдали за тем, что происходит на территории замка.

Кроме того, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида находились принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон с тремя детьми. При этом Карл III и его супруга Камилла в самом замке отсутствовали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Меган Маркл спровоцировала слухи о размолвке с Гарри.

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