Пациенты выпрыгивают из окон: в центральной больнице в Екатеринбурге произошел пожар
В центральной больнице в Екатеринбурге произошел пожар
Фото, видео: 5-tv.ru
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На месте работают экстренные службы.
В Екатеринбурге в центральной городской больнице № 3 произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области в беседе с 5-tv.ru.
Густой черный дым распространяется от пожара в здании на улице Братьев Быковых. Сейчас прибывшие на место спасатели проводят эвакуацию пациентов из горящего здания.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как люди пытаются спастись от огня, вылезая из окон поликлиники.
Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале сообщила, что к настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 350 человек.
Сейчас на месте работают 48 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика. Во время пожара ребенок вылез в окно и чуть не сорвался с карниза.
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