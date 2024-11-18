Пациенты выпрыгивают из окон: в центральной больнице в Екатеринбурге произошел пожар

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 964 0

В центральной больнице в Екатеринбурге произошел пожар

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

В Екатеринбурге в центральной городской больнице № 3 произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области в беседе с 5-tv.ru.

Густой черный дым распространяется от пожара в здании на улице Братьев Быковых. Сейчас прибывшие на место спасатели проводят эвакуацию пациентов из горящего здания.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как люди пытаются спастись от огня, вылезая из окон поликлиники.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале сообщила, что к настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 350 человек.

Сейчас на месте работают 48 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика. Во время пожара ребенок вылез в окно и чуть не сорвался с карниза.

 

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