Пациенты выпрыгивают из окон: в центральной больнице в Екатеринбурге произошел пожар

На месте работают экстренные службы.

В Екатеринбурге в центральной городской больнице № 3 произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области в беседе с 5-tv.ru.

Густой черный дым распространяется от пожара в здании на улице Братьев Быковых. Сейчас прибывшие на место спасатели проводят эвакуацию пациентов из горящего здания.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как люди пытаются спастись от огня, вылезая из окон поликлиники.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале сообщила, что к настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 350 человек.

Сейчас на месте работают 48 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика. Во время пожара ребенок вылез в окно и чуть не сорвался с карниза.