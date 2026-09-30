На сгоревшем корабле «Триумф» обнаружили останки погибших рыбаков

МСУТ СК РФ: на сгоревшем судне «Триумф» обнаружили останки погибших рыбаков

Сотрудники транспортного управления Следственного комитета (СК) РФ обнаружили и подняли на поверхность останки рыбаков, погибших при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки. Об этом журналистам РИА Новости сообщили представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

«Сегодня следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Пожар на «Триумфе» произошел вечером 25 сентября в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. На борту находились 29 человек: 25 моряков подобрало проходившее мимо судно «Персей», спасенных доставили в Петропавловск-Камчатский. Семеро пострадавших обратились за медицинской помощью, четверо госпитализированы, двое из них — в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Еще четверо членов экипажа пропали без вести, их несколько дней искали суда и авиация. Все четверо — жители Приморского края: 19-летний Иван Прошин из Спасска-Дальнего — курсант Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, двое студентов-четверокурсников МГУ имени Невельского и 44-летний моряк из Арсеньева — член экипажа «Триумфа». Прошин был списан с судна и 3 октября должен был вернуться во Владивосток к родным.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). В данный момент следствие изучает три возможных причины возгорания: неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности и отклонение от норм технической эксплуатации судна. Судно принадлежит рыболовецкому колхозу «Восток-1».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж стратегического бомбардировщика Ту-95 увел самолет от жилых домов в Приамурье. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет в районе Красноярово и совершило аварийную посадку. Глава региона Василий Орлов отметил, что летчики сделали все возможное, чтобы спасти местных жителей.

По данным Минобороны, погибли шесть членов экипажа, еще один военнослужащий госпитализирован. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте крушения работают спасатели, для выяснения причин направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС).

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