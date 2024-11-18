Юрия Куклачева госпитализировали в Москве
Что произошло со знаменитым дрессировщиком кошек?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в московский кардиологический центр. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Как рассказал собеседник, Куклачева привезли в кардиоцентр в понедельник, 18 ноября, из-за проблем с сосудами. Он находится в отделении лечения атеросклероза. Дрессировщику предстоит обследование и курс терапии.
Это не первая госпитализация Куклачева в 2024 году. Весной на концерте в честь собственного юбилея он внезапно почувствовал острую боль в области сердца. У артиста оторвался тромб. Его госпитализировали с обширным инфарктом и экстренно прооперировали. Артист тяжело перенес трехчасовое хирургическое вмешательство. Ему поставили сразу пять стентов без наркоза. Во время операции у него останавливалось сердце.
В результате худшее обошло стороной Куклачева. После выписки он прошел первичную реабилитацию в санатории и стал соблюдать диету, принимать лекарства, практиковать дыхательную гимнастику и много гулять пешком.
В августе Куклачев вернулся к работе. Однако врачи считают, что с таким диагнозом артисту нельзя подвергать организм нагрузкам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек.
Читайте также
87%
-0.06 105.46
-0.25
Нашли ошибку?