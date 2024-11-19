Более 17 тысяч нарушений выявлены на АЗС Дагестана

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Заправки, работавшие не по правилам, временно закрыли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Более 17 тысяч нарушений выявлены на автозаправках Дагестана. Проверку провел Ростехнадзор.

Выяснилось, что почти пять тысяч АЗС работают, не соблюдая правил пожарной и промышленной безопасности. По словам главы региона Сергея Меликова, станции должны обслуживать, как минимум, пять сотрудников. Вместо этого работает всего один человек.

Из-за нехватки кадров и других многочисленных нарушений трудового, налогового, земельного, градостроительного законодательства, с лета прошлого года на АЗС произошло несколько взрывов. Погибли более 40 человек. После серии проверок заправки, работавшие не по правилам, временно закрыли. Глава республики призвал и вовсе лишить их лицензии.

Ранее 5-tv.ru писал, что семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане 27 сентября выделят по миллиону рублей. Пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм. В тот день во время инцидента погибло 13 человек. Пламя охватило площадь в 500 квадратных метров, а сама заправка оказалась полностью разрушена.

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