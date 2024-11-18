Президент Грузии не признала итоги выборов и призвала к новому голосованию

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Зурабишвили просит граждан страны продолжать протесты.

Президент Грузии не признала итоги выборов и призвала к новому голосованию

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала отменить итоги парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия «Грузинская мечта», и провести повторное голосование.

«Когда выборы не состоялись, необходимо как можно скорее повторить эти выборы, что зависит от решения следующих вопросов, без которых нет смысла проводить новые выборы», — заявила Зурабишвили на брифинге, призвав граждан страны продолжать протесты против итогов выборов.

Также президент сообщила, что 19 ноября подаст иск в Конституционный суд по поводу нарушения конституционных принципов, касающихся тайны и всеобщности голосования.

Тем временем грузинская оппозиция продолжает митинговать против итогов парламентских выборов. Ранее в этот день сотни протестующих, в основном студенты, прошли маршем с флагами Евросоюза и Грузии через центр Тбилиси и окружили здание парламента.

Демонстранты перекрыли проспект Руставели и заблокировали дорогу у Тбилисского университета. Здесь они собираются ночевать и расставляют палаточный лагерь. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, согласно данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая в парламенте 89 мандатов из 150. Президент страны и оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, заявив об их фальсификации, но не предоставив доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил западные страны в том, что они толкают Грузию начать прямой военный конфликт с Россией.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп