Президент Грузии не признала итоги выборов и призвала к новому голосованию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала отменить итоги парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия «Грузинская мечта», и провести повторное голосование.

«Когда выборы не состоялись, необходимо как можно скорее повторить эти выборы, что зависит от решения следующих вопросов, без которых нет смысла проводить новые выборы», — заявила Зурабишвили на брифинге, призвав граждан страны продолжать протесты против итогов выборов.

Также президент сообщила, что 19 ноября подаст иск в Конституционный суд по поводу нарушения конституционных принципов, касающихся тайны и всеобщности голосования.

Тем временем грузинская оппозиция продолжает митинговать против итогов парламентских выборов. Ранее в этот день сотни протестующих, в основном студенты, прошли маршем с флагами Евросоюза и Грузии через центр Тбилиси и окружили здание парламента.

Демонстранты перекрыли проспект Руставели и заблокировали дорогу у Тбилисского университета. Здесь они собираются ночевать и расставляют палаточный лагерь. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, согласно данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая в парламенте 89 мандатов из 150. Президент страны и оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, заявив об их фальсификации, но не предоставив доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил западные страны в том, что они толкают Грузию начать прямой военный конфликт с Россией.