Такие требования Тбилиси получает от диппредставительств некоторых стран.

Западные страны сейчас толкают Грузию начать прямой военный конфликт с Россией. Мэр Тбилиси Кахабер Каладзе в интервью местному телеканалу пересказал требования, которые поступают от диппредставительств некоторых стран.

«Представители конкретных посольств прямо призывали нас начать войну с Россией, а когда мы сказали, что допустим, в течение какого-то времени мы продержимся, но что будет потом? Ответ был ошеломляющим! Мы должны перейти к партизанской войне», — рассказал мэр Тбилиси Кахабер Каладзе.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что Грузия не собирается жертвовать собой ради интересов каких-то других стран.

Ранее о таких требованиях Запада рассказал бывший премьер республики Бидзина Иванишвили. Он заявил, что Грузию уже не раз пытались втянуть в войну Россией. И так же цинично предлагали продержаться три-четыре дня, а затем организовать партизанское движение.

Последствия такого шага, как подчеркивают в правящей партии Грузии, были бы катастрофическими для республики. А задача руководства — сохранить в стране мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы Грузии и Молдавии приняли участие в саммите в Будапеште.