Лукашенко лишил званий более 20 бывших военнослужащих и силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий более 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер подписал указ «О лишении воинских и специальных званий». В итоге привилегии утратили 21 человек — ими оказались бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств.

Все эти лица совершили противоправные действия во время массовых протестов оппозиции в 2020 году. Тогда были задержаны несколько тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности. Помилование получили в общей сложности две женщины и 29 мужчин: трое из них являются инвалидами, а еще 17 страдают от хронических заболеваний. Помимо этого, у 27 помилованных граждан страны есть дети, семеро из них являются многодетными родителями. Аналогичный жест Александр Лукашенко сделал и в середине сентября — тогда он также помиловал 37 осужденных за экстремизм. В августе же текущего года президент Белоруссии помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в акциях протестов в стране.