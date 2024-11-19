«Почти не выходит из дома»: Бибер в депрессии из-за скандала вокруг P. Diddy

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Близкие Бибера сообщили о его переживаниях из-за скандала вокруг P. Diddy

«Почти не выходит из дома»: Бибер в депрессии из-за скандала вокруг P. Diddy

Фото: www.globallookpress.com/Jason Pohuski/Bmr

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Певец испытывает серьезные психологические проблемы на фоне ситуации с его бывшим наставником.

Близкие переживают за состояние певца Джастина Бибера, который замкнулся и очень переживает из-за ситуации вокруг ареста рэпера P. Diddy. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на источник в окружении артиста.

«Джастин почти не выходит из дома. Все думали, что недостаток общения объясняется его отцовством, но теперь близкие считают, что проблема гораздо глубже», — рассказал собеседник.

По его словам, скандал с P. Diddy «действительно беспокоит» Бибера. На фоне случившегося у певца начались серьезные психологические проблемы.

«Джастин иногда исчезает, когда переживает тяжелые времена. Многие его близкие всерьез обеспокоены», — добавил источник.

Недавно стало известно, что жена Бибера Хейли уговаривает его обратиться к психотерапевту, чтобы вернуться в нормальное состояние. Она уверена, что певец нуждается в психологической помощи после разразившегося скандала вокруг P. Diddy, которого обвиняют в насилии над детьми.

Многие считают Бибера одной из главных жертв арестованного рэпера. В 2009 году 15-летний артист провел 48 часов в компании P. Diddy — видео с их совместного отдыха опубликовано на YouTube. В другом ролике Бибер запечатлен в состоянии измененного сознания на одной из знаменитых вечеринок рэпера.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура США обвиняет P. Diddy в попытке воспрепятствовать расследованию его преступлений.

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