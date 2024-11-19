Перекрыли дороги: в Одессе начались протесты против отключения электричества

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В Одессе начались протесты против отключения электричества

Фото, видео: 5-tv.ru

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Без света горожане сидят уже двое суток.

Жители одного из микрорайонов Одессы перекрыли проезжую часть, протестуя против отключения электричества. Без света они сидят уже двое суток. Однако никакие жалобы и запросы властям эффекта не возымели.

Ранее после наших массированных ударов по энергообъектам украинские власти заявили, что для восстановления нормальной подачи электричества в Одесской области понадобиться не менее двух недель.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине сообщают о серии взрывов в Одессе и пригороде Киева.

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