На Украине сообщают о серии взрывов в Одессе и пригороде Киева
Они происходят на фоне воздушной тревоги.
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
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Второй день подряд очевидцы сообщают о серии взрывов в Одессе, а также в пригородах Киева. Они происходят на фоне воздушной тревоги.
Также и предыдущей ночью сообщалось об ударах по этим регионам Украины. В частности, в районе Киева были поражены места временной дислокации ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ массово дезертируют с передовой. Боевой дух украинских формирований подорван, особенно это касается самых тяжелых участков фронта.
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