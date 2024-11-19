Клетка на голове не поможет: какой способ бросить курить — самый эффективный

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 231 0

Нарколог Шуров: за жизнь люди предпринимают от 30 до 50 попыток бросить курить

Фото, видео: 5-tv.ru

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Житель Турции нашел весьма необычный метод отказаться от вредной привычки. Однако такие кардинальные меры не помогут, если есть серьезная зависимость.

В Турции мужчина надел на свою голову клетку в попытке бросить курить и живет так несколько лет. Однако такой способ не поможет отказаться от вредной привычки. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

С самодельной клеткой на голове Ибрагим Юсель ходит с 2021 года. Незадолго до этого у него скончался от рака легких отец. Трагедия и сподвигла мужчину прибегнуть к столь необычному способу отказа от курения, так как традиционные способы избавиться от вредной привычки не дали результатов.

Шуров предполагает, что здесь речь может идти о психологических проблемах, а не желании вести здоровый образ жизни.

«Желательно было бы к психиатру зайти с такими „прекрасными“ методами лечения. У него какая-то психическая болезнь», — считает специалист.

Врач подчеркнул, что курение — серьезная зависимость, некоторые борются с ней с переменным успехом на протяжении чуть ли не всей жизни. Исследователи ставят никотин на третье место по воздействию на человека после героина и кокаина.

«В среднем за свою жизнь курильщики предпринимают от 30 до 50 попыток бросить. Не у всех получается. Количество перерастает в качество, особенно ближе к 50 годам, когда накапливаются проблемы со здоровьем», — объяснил Шуров.

Нарколог подчеркнул, что для отказа от курения нужна серьезная работа с убеждениями, возможно, с помощью специалиста.

«Блокаторы никотиновых рецепторов, психотерапия, определенные установки. Тут надо заниматься. Какие проблемы человек решает через курение? Все очень индивидуально», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к чему приводит курение электронных сигарет.

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