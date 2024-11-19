Даже если нет никотина: к чему приводит курение электронных сигарет

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Стоматолог Сошников: у курильщиков вейпов зубы быстрее покрываются налетом

Безопаснее? К чему приводит курение электронных сигарет

Фото: 5-tv.ru

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Химический состав жидкостей для вейпов — это буквально перечень опасных для здоровья человека веществ.

Курение вейпов может стать причиной ряда заболеваний полости рта, а также кариеса. Об этом изданию Газета.ру рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

В большинстве жидкостей для электронных сигарет содержится никотин, который оказывает негативное влияние как на весь организм. Если говорить о полости рта, из-за «парения» страдает кровообращение, микрофлора и питание тканей, появляется сухость и неприятный запах.

Сказываются за здоровье зубов и вейпы с жидкостями без никотина.

«В процессе нагревания жидкости появляется горячий пар, который может стать причиной появления микротрещин в эмали, привести к напряжению слизистых оболочек и даже к ожогам. В более серьезных случаях наблюдается изменение микрофлоры», — поясняет специалист.

Кроме того, жидкость для курения содержит глицерин, который вызывает сухость и увеличивает вязкость слюны, из-за чего зубы быстрее покрываются налетом. Это способствует развитию кариеса. А бензол и соли в составе обладают канцерогенными свойствами и могут провоцировать онкологию.

Стоматолог утверждает, что использование вейпов снижает заживляемость, поэтому их не рекомендуют курить после имплантации зубов или хирургического вмешательства. Да и сами устройства могут взрываться или самовозгораться, биться о зубы, ломая, повреждая или царапая эмаль.

Эксперт напоминает, что влияние электронных сигарет еще недостаточно изучено из-за новизны явления. К тому же, по его словам, большинство исследований спонсируют производители вейпов, что может сказываться на объективности научных изысканий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за курения можно потерять зубы и разум.

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