Машины будут летать? Илон Маск пообещал электрокару цифровое сознание

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 40 0

Будущий Roadster сможет выполнять трюки по команде владельца.

Маск заявил о цифровом сознании нового Tesla Roadster

Фото: Reuters/Tesla

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Илон Маск рассказал о новом электромобиле с цифровым сознанием

Предприниматель Илон Маск заявил, что новый электромобиль Tesla Roadster получит цифровое сознание и сможет самостоятельно выполнять сложные маневры по команде водителя. Об этом глава компании сообщил в личном блоге.

«Вы сможете попросить Roadster самостоятельно выполнить любой из показанных [на презентации] трюков, поскольку он будет обладать сознанием», — написал он.

Для проверки возможностей автомобиля Tesla планирует построить на территории своей штаб-квартиры в Техасе специальную испытательную трассу. На ней предусмотрят мертвые петли и другие экстремальные элементы, чтобы владельцы могли лично проверить возможности электрокара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп пока что не уверен, опробует ли новый транспорт, разрабатываемый компанией Илона Маска. Однако технология руководителя Tesla очень впечатлила лидера Соединенных Штатов.

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