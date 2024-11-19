«Они хотят эскалации»: Лавров прокомментировал удары ATACMS по Брянской области

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по территории России шестью баллистическими ракетами производства США.

Ночные удары дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области — это сигнал об эскалации со стороны Украины и Запада. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в комментарии обозревателю МИЦ «Известия» Виктору Синеоку на пресс-конференции в рамках саммита G20.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — (президент РФ Владимир. Прим. ред.) Путин об этом неоднократно говорил — невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, — до 300 километров — будет одобрена», — сказал министр.

Он подчеркнул, что по сути Запад тем самым объявляет России, теперь будет бить до 300 километров вглубь ее территории. Однако в Москве уже приготовили на это свой ответ в виде обновленной ядерной доктрины, напомнил Лавров.

«Я надеюсь, что там (на Западе — Прим. ред.) будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а во всей ее полноте и взаимосвязанности», — заключил глава МИД.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области с применением шести баллистических ракет ATACMS производства США.

Уточнялось, что средства ПВО сбили пять ракет и повредили одну. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, в результате чего произошел пожар, который был оперативно ликвидирован

В этот же день президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны, в которую были включены изменения, анонсированные на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию в сентябре.

Ключевое изменение заключается в том, что теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, будет рассматриваться как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кулуарах саммита G20 обсуждают решение США об ударах вглубь России.