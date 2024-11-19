Осторожные позиции: в кулуарах саммита G20 обсуждают решение США об ударах вглубь РФ

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Bloomberg: союзники не поддержали решение США об ударах вглубь РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Defense Ministry; 5-tv.ru

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Оказывается, решение американского лидера не встретило ожидаемой поддержки среди союзников Украины.

Одной из основных тем, обсуждаемых в кулуарах саммита G20, стало снятие ограничений Вашингтоном на удары вглубь России. И как сообщает информагентство Bloomberg, решение американского лидера не встретило ожидаемой поддержки среди союзников Киева.

Так, канцлер Германии, подчеркнул, что не отправит дальнобойные ракеты Taurus. Осторожны в своих позициях были также британская и французская делегации, не сделав конкретных заявлений.

Ракетные удары вглубь российских территорий со стороны Украины — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. При этом снятие ограничений — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому Штаты фактически дали добро сами себе.

Тем временем начинается второй — завершающий — день саммита «Большой двадцатки». Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже провел двустороннюю встречу со своим китайским коллегой Ван И. По итогам переговоров стороны заявили, что стратегические отношения между Москвой и Пекином сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне.

А модель взаимовыгодного сотрудничества, которую выбрали Россия и Китай уже стала привлекательной для многих государств-единомышленников.

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