Литий-ионные аккумуляторы современных гаджетов крайне чувствительны к низким температурам.

Чтобы батарея смартфона не разряжалась на холоде, носите его в чехле или во внутреннем кармане одежды — чем меньше на устройство воздействует низкая температура, тем лучше аккумулятор сохраняет емкость. Об этом изданию Газета.ру рассказал техноэксперт Сергей Биржевой.

Он также посоветовал не пользоваться смартфоном в снегопад или дождь. Это предохранит гаджет от образования конденсата, который может привести к коррозии микросхем и повреждению токопроводящих элементов.

Кроме того, не рекомендуется включать телефон сразу по возвращении с холода, особенно если он разряжен — резкие перепады температур могут повредить внутренние компоненты и сократить срок службы батареи. Лучше подождать, пока устройство согреется до температуры помещения.

Перед выходом на мороз нужно отключить фоновые приложения, Bluetooth, Wi-Fi, геолокацию и уменьшить яркость экрана — это сократит нагрузку на батарею и замедлит разряд. На улице минимизируйте пользование аппаратом, чтобы не нагружать батарею и не провоцировать ускоренный разряд.

Эффективный способ сократить расход аккумулятора на холоде — перевести смартфон в энергосберегающий режим. Это ограничит работу процессора и снизит энергопотребление.

Уровень заряда батареи лучше держать в пределах 30-70%, так как аккумуляторы плохо переносят работу на минимальном заряде, особенно в холод. Если смартфон разрядился до 10-15%, лучше сразу его зарядить. Для этого имейте при себе портативный аккумулятор. Но не заряжайте телефон на морозе.

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