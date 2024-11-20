Гражданина Германии арестовали за организацию диверсий в Калининграде

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 3 816 0

По данным правоохранителей, мужчина планировал теракты на объектах энергетики РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Mikhail Tereshchenko; 5-tv.ru

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Гражданин Германии, завербованный украинскими спецслужбами, задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области. По данным правоохранителей, он прибыл из Польши для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики нашей страны. Кадры задержания есть в распоряжении 5-tv.ru.

Операция по задержанию подрывника, готовившего теракт в Калининграде, заняла считанные секунды. В машине с немецкими номерами, пересекшей Германию и Польшу, нашли деньги, документы на имя Николая Гайдука и бутылку с прозрачной жидкостью. Увидев интерес к ней оперативников, мужчина заметно занервничал. Он заявил, что ничего не знает о ее содержимом, так как впервые видит.

Жидкость в пластиковой бутылке оказалось вовсе не водой и имела специфический запах. Как потом установила экспертиза, это было взрывчатое вещество в жидком виде — составная часть будущей бомбы для диверсии на объектах энергетики. А заказ на подрыв пришел с Украины.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Калужской области задержали украинского агента, планировавшего устроить теракты в трех регионах Российской Федерациию.

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