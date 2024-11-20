Силы ПВО сбили 42 беспилотника над территориями шести регионов России

Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 ноября сбиты 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаковать регионы РФ. Вражеские дроны появились в небе над Брянской, Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минобороны РФ.

«С 21:00 до 23:55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», — сказано в публикации.

Отмечается, что самый мощный удар украинские националисты пытались нанести в Брянской области — там обезврежены 32 беспилотника. Еще пять — над территорией Смоленской области, два — над Московской и по одному — над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.

Поздним вечером 19 ноября представители ведомства заявляли об уничтожении силами ПВО трех украинских БПЛА самолетного типа. Киев атаковал в промежутке с 20:00 до 21:00 в Брянской, Калужской и Ростовской областях.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции главы МИД РФ Сергея Лаврова на удары дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области со стороны Украины. Это была атака с применением шести баллистических ракет американского производства. Средства ПВО сбили пять из них и повредили одну. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, разгоревшийся впоследствии пожар был оперативно ликвидирован.