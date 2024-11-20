Силы ПВО сбили 42 беспилотника над территориями шести регионов России
Больше всего вражеских дронов уничтожено в небе над Брянской областью.
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 ноября сбиты 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаковать регионы РФ. Вражеские дроны появились в небе над Брянской, Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минобороны РФ.
«С 21:00 до 23:55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», — сказано в публикации.
Отмечается, что самый мощный удар украинские националисты пытались нанести в Брянской области — там обезврежены 32 беспилотника. Еще пять — над территорией Смоленской области, два — над Московской и по одному — над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.
Поздним вечером 19 ноября представители ведомства заявляли об уничтожении силами ПВО трех украинских БПЛА самолетного типа. Киев атаковал в промежутке с 20:00 до 21:00 в Брянской, Калужской и Ростовской областях.
Ранее 5-tv.ru писал о реакции главы МИД РФ Сергея Лаврова на удары дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области со стороны Украины. Это была атака с применением шести баллистических ракет американского производства. Средства ПВО сбили пять из них и повредили одну. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, разгоревшийся впоследствии пожар был оперативно ликвидирован.
- 18 нояб
- Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
- 18 нояб
- Средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
- 18 нояб
- В Подмосковье сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ
- 17 нояб
- Взрыв прогремел в заводском цехе в Ижевске в результате падения беспилотника ВСУ
- 16 нояб
- Силы ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ над регионами РФ
- 15 нояб
- Гладков: ВСУ атаковали Шебекино семью беспилотниками
- 13 нояб
- Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар
- 12 нояб
- Силы ПВО за сутки уничтожили 71 дрон и шесть снарядов HIMARS ВСУ
- 11 нояб
- «Купол Донбасса» сорвал более 140 атак беспилотников ВСУ на ДНР
- 11 нояб
- Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника
Читайте также
86%
0.09 105.73
0.27
Нашли ошибку?