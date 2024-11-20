Сербские энергетики посетили электросетевые объекты в Санкт-Петербурге

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 37 0

Делегация ознакомилась с современными решениями, которые применяются в России.

Сербские энергетики посетили электросетевые объекты в Санкт-Петербурге

Фото: Россети

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сербская делегация посетила энергообъекты группы «Россети» в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе российского холдинга.

В состав делегации вошли члены сербского правительства и представители компаний Elektromreza Srbije, Elektrodistribucija Srbije и Elektroprivreda Srbije. Они посетили Центр управления сетями «Россети Ленэнерго» и подстанцию 330 кВ «Центральная» филиала «Россетей» — «МЭС Северо-Запада».

В ходе визита их познакомили с современными ИТ-решениями, которые применяются в российском сетевом комплексе. Кроме того, специалисты «Россетей» рассказали о реализации инновационных проектов, включая строительство крупнейшей высокотемпературной сверхпроводящей линии электропередачи.

Поездка на энергообъекты состоялась в рамках программы 20-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие пройдет 21 ноября под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и сербского министра Ненада Поповича.

В октябре делегация «Россетей» во главе с гендиректором Андреем Рюминым посетила Белград. Там состоялись встречи с премьер-министром страны Милошем Вучевичем, членами правительства и руководством энергокомпании Elektromreza Srbije. Сейчас стороны прорабатывают предложения для сотрудничества в таких сферах, как цифровизация процессов, внедрение технологий ИИ, подготовка кадров.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Большая разница: в чем польза и вред искусственной икры
16:27
Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству
16:11
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
15:59
«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день
15:50
В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин
15:41
Тайная сделка: на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп