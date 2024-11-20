Львица, медведи и утки-мандаринки: Путин передал подарки зоопарку КНДР

Пока что животные остаются на карантине, но уже совсем скоро переедут в новые вольеры.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал Центральному зоопарку Пхеньяна подарок от российского президента Владимира Путина. В качестве презента дружественному государству отправили более 70 животных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природы России.

«Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Это стало подарком Владимира Путина корейскому народу», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что в корейский зоопарк отправили львицу, двух бурых медведей, двух яков, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок.

Переехавшие в новый дом животные акклиматизируются в новой стране, а также сидят на карантине, после чего они смогут переехать в вольеры.

Стоит напомнить, что любимая всеми звезда Московского зоопарка панда Катюша родилась от Диндин и Жуи, которых России передали китайские коллеги в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панде Катюше исполнился один год.