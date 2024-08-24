Совсем большая: панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 178 0

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился один год

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Праздничные мероприятия в честь этого события будут длиться в зоопарке всю неделю.

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился один год. Эксклюзивные кадры с именинницей оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Ни для кого не секрет, что Катюша уже успела стать всенародной любимицей. Она появилась на свет 24 августа 2023 года в стенах столичного зоопарка и стала первым детенышем большой панды, который родился в России.

Родителей Катюши — Диндин и Жуи — привезли в Россию из Китая в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд в 2019 году. Мама с папой были достаточно молодыми для появления малыша, поэтому, когда в зоопарке узнали, что Диндин беременна — стали очень тщательно следить за ее здоровьем. К счастью, все прошло хорошо, и на свет появилась здоровая малышка Катюша.

Звездой интернета Катюша стала с первых дней своей жизни: вся Россия с трепетом наблюдала, как она начала есть, ходить и играть. Недавно, 7 марта, Катюша впервые вышла в большой вольер и сегодня собирает огромные очереди из желающих посмотреть на ее быт. Катюша уже далеко не малышка — ее вес достигает 30 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, праздничные мероприятия в честь дня рождения Катюши будут длиться всю неделю, а вся территория сейчас украшена в китайском стиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Московском зоопарке отпраздновали дни рождения панд.

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