«Это был мальчик»: супермодель Миранда Керр впервые рассказала о потере ребенка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Супермодель Миранда Керр заявила, что однажды потеряла ребенка

Миранда Керр впервые рассказала о потере ребенка

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos

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Трагедия заставила знаменитость заняться своим здоровьем.

Австралийская супермодель, бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр заявила, что однажды у нее случился выкидыш. Об этом знаменитость рассказала в подкасте Not Alone.

По словам модели, это случилось в браке с первым мужем, голливудским актером Орландо Блумом.

«У меня был выкидыш, и это был мальчик», — призналась она.

К тому времени у знаменитостей уже был ребенок — мальчик по имени Флинн. Если бы не трагедия, то Керр и Блум могли бы быть родителями двух сыновей.

Данная ситуация заставила звезду более внимательней и бережней относиться к своему здоровью, особенно в период ожидания ребенка.

В интервью модель также призналась, что во время первой беременности была «наивной», однако становилась более «осведомленной» с каждыми последующими родами.

К слову, на данный момент актриса воспитывает четверых детей. Ее вторым супругом стал генеральный директор Snapchat Эван Шпигель. В этом браке появились на свет трое детей: Майлз, Харт и Пьер.

В то же время модель поддерживает прекрасные отношения с экс-супругом Блумом и его новой возлюбленной Кэти Перри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Фокс объявила о беременности после выкидыша.

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