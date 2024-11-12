«Добро пожаловать обратно»: Меган Фокс объявила о беременности после выкидыша
Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly ждут первого совместного ребенка
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два года назад актриса потеряла ребенка.
Голливудская актриса Меган Фокс беременна. О таком радостном событии она объявила в соцсетях, опубликовав фотографию с двумя полосками на тесте.
Это первый совместный ребенок актрисы и рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.). Супруги пытались и ранее завести малыша, но в 2022 году у Фокс произошел выкидыш.
«Ничто никогда не теряется на самом деле. Добро пожаловать обратно», — написала Фокс.
Бэйкер сделал предложение Фокс в 2022 году. Меган прежде признавалась, что благодаря рэперу увидела те части себя, которые давно спрятала. Пара известна публике экстравагантностью и по праву считается одной из ярчайших в Голливуде.
Помолвочное кольцо с шипами, употребление крови друг друга — далеко не все причуды, которыми прославились возлюбленные. В начале года пара столкнулась с кризисом, который едва не привел к расставанию. Однако психотерапия помогла им спасти отношения.
При этом у Меган есть еще трое детей, которых она родила от бывшегом ужа Брайана Остина Грина. Их брак официально распался в 2020 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Фокс пережила выкидыш на третьем месяце беременности. Актриса откровенно рассказала о личной трагедии.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
74%
0.13 104.85
-0.60
Нашли ошибку?