Хочет пахнуть мужчиной: бойфренд Селены Гомес Бенни Бланко не любит мыться

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Бойфренд певицы Селены Гомес Бенни Бланко редко моется

«Хочу пахнуть мужчиной». Бойфренд Селены Гомес не любит мыться

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер редко бывает в душе, зато в кабинете косметолога — регулярно.

Возлюбленный певицы Селены Гомес снова заставил ее поклонников с отвращением морщиться. 36-летний продюсер Бенни Бланко сделал неожиданное признание, касающееся личной гигиены. Мало ему ненависти фанатов за то, что он не Джастин Бибер, парень решил окончательно настроить публику против себя!

Бланко заявил, что редко моется, потому что хочет «пахнуть мужчиной». Кроме того, продюсер уверен, что часто бывать в душе вредно для кожи — мыло разрушает ее защитный барьер. К слову, бойфренд Гомес действительно заботится о своей молодости и красоте, он периодически бывает в кабинете косметолога, о чем радостно сообщает подписчикам. В общем, счастливый обладатель нежной и ухоженной кожи с мужицким душком.

Не зря старается! Бенни Бланко вошел в шорт-лист списка самых сексуальных мужчин по версии журнала People. Но и за это получил порцию хейта от фанатов Гомес. Они и раньше травили звезду за внешность, а теперь еще и возмущаются — какой же он секси?! А эксперты, тем временем, подчеркивают, что продюсер «переосмысляет сексуальность» за счет харизмы и чувства юмора. Впрочем, что бы ни думали о нем пользователи сети… Разве им, а не Селене Гомес, выбирать парня?

Ранее 5-tv.ru выяснял, как Селена Гомес стала миллиардером.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:35
Растворимый кофе приближает старость: вся правда о бодрящем напитке
8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп