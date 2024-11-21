«Про Сhanel забудут»: в Петербурге проходит международный форум «Содружество моды»

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Матвиенко посетила III международный форум «Содружество моды»

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Свои коллекции представили дизайнеры из стран СНГ и Африки.

Российские бренды одежды стали не только достойной заменой зарубежным маркам, но и во многом превзошли их по качеству. Это подтвердил III международный форум «Содружество моды», который проходит в Петербурге.

Он собрал более полутора тысяч участников из государств СНГ и африканского континента. Это представители легкой промышленности, бизнесмены и, конечно, дизайнеры, которые привезли свои коллекции.

Особый упор модельеры сделали на национальном колорите. С помощью элементов декора и рисунков ткани они постарались отразить культурный код страны. И именно такой подход, как подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подкупает современного потребителя.

«Если мы так дальше пойдем, то забудут про Сhanel, Armani, а будут спрашивать что-нибудь в Азербайджане, в России. Вы посмотрите, как в нашей Чечне развивается индустрия моды! Просто потрясающе! С учетом национальных особенностей, ну красота невозможная», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Форум — это не только источник вдохновения и пространство для обмена опытом. На площадке — насыщенная деловая повестка. Так, уже заключено 16 соглашений между странами о сотрудничестве в сфере моды, дизайна и креативных индустрий.

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