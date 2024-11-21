Ковальчук заявил об обязанности Запада платить РФ за очистку воздуха на Земле

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 68 0

Он подчеркнул, что в России самая большая площадь лесов, которые поглощают углекислый газ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Запад должен платить России за леса, которые поглощают углекислый газ. Об этом глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил на круглом столе в Совете Федерации на тему «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики».

Ковальчук подчеркнул, что западные страны, которые продвигают политику распределения квот на выбросы парниковых газов, обязаны платить РФ, так как она обладает одной из самых чистых энергетик.

«Никто не топит газом: они углем топят, <…> а мы — газом. Кроме газа, у нас гидроэлектростанции и атомные. У нас выбросов нет», — сказал он.

Спикер также подчеркнул, что в Российской Федерации самая обширная площадь лесов. Поэтому западные страны должны платить за то, что РФ «чистит планету».

Ранее 5-tv.ru передавал слова Ковальчука о том, что формирование многополярности мира происходит в том числе по причине утраты Западом эксклюзивности владения высокими технологиями. По его словам, у Запада и США — утрата технологической исключительности.

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