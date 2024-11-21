Ковальчук заявил о влиянии многополярности на утрату Западом научных технологий

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 47 0

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» рассказал, что стало причиной такой перемены.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Формирование многополярности мира происходит в том числе по причине утраты Западом эксклюзивности владения высокими технологиями. Об этом глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил на круглом столе в Совете Федерации на тему «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики».

«Формирование многополярного мира объективно обусловлено утратой эксклюзива во владении высокими технологиям небольшой группой стран. У Запада и США — утрата технологической исключительности», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Ковальчук.

По его словам, на фоне формирования многополярного мира глобальное большинство уже приступило к созданию современного научно-технического полюса.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Ковальчука о том, что западные коллеги сами заинтересованы в сотрудничестве с российскими учеными. Сперва они начали медленно, но верно отстранять специалистов из РФ от работы в ЦЕРН, а затем предложили очень запутанную схему, следуя которой российские сотрудники имеют право продолжать работать на Запад. Разумеется, коллеги из ЦЕРН получили отказ от этого предложения.

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