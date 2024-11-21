Прощание с заслуженным артистом РФ Владимиром Шкляровым проходит в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 4 482 0

Сотни людей пришли на трагическое мероприятие. Звезду балета похоронят на Смоленском кладбище.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Церемония прощания с артистом балета, премьером Мариинского театра, заслуженным артистом России Владимиром Шкляровым состоялась в Петербурге.

У Мариинского театра образовалась большая очередь. Все эти люди — родные и близкие, друзья и коллеги, а также поклонники звезды балета. Гражданская панихида прошла в Белом фойе Мариинки. Тело Шклярова в гробу уже увезли на Смоленское кладбище. Там похоронят 39-летнего артиста.

О гибели Шклярова стало известно в субботу, 16 ноября. Ему было 39 лет.

Владимир Шкляров родился 9 февраля 1985 года в Ленинграде (с 1991 года Санкт-Петербург). В 2003 году будущий артист окончил Академию Русского балета им. Вагановой, затем был принят в труппу Мариинского театра.

В 2009 году Шкляров стал лауреатом ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов в категории «артист балета». В 2020 году он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Шкляров принимал участие во многих постановках: исполнил партию принца Дезире в балете «Спящая красавца», принца Зигфрид в «Лебедином озере», Ромео в «Ромео и Джульетте», Базила в «Дон Кихота» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности смерти артиста балета Шклярова. По данным источника, пытаясь добраться до запрещенных веществ, мужчина сорвался с карниза.

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