Все страны мира на одном столе: самые необычные новогодние блюда

О таких праздничных угощениях вы точно не знали.

Самое время подумать о том, что же поставить на новогодний стол. Если привычные «Оливье» и «Селедка под шубой» вам уже приелись, то попробуйте разнообразить праздничное меню блюдами со всего света. 5-tv.ru составил подборку из самых необычных новогодних угощений из разных кухонь народов мира.

Болгарский пирог с сюрпризом

Близкая нам по духу балканская страна Болгария не отстает от России по уровню кулинарной креативности. Если вам не хочется отходить далеко от привычных вкусовых сочетаний, то определенно стоит попробовать традиционный болгарский слоеный пирог «Баница», который готовится из теста филло и брынзы.

Согласно традиции, в тесто замешивают бумажки с желаниями, завернутые в фольгу. Писать можно все что угодно: от абстрактного счастья и богатства до вполне материальных вещей вроде новой квартиры или машины. Желание обязательно исполнится, если вы смогли наугад выбрать кусочек пирога с вашей бумажкой.

Также в Болгарии на новогоднем столе часто можно увидеть голубцы в листьях соленой капусты под названием «Сарми» — по вкусу они похожи на восточную долму. Блюдо с такими закусками станет отличным дополнением к праздничному застолью.

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Двигаемся дальше и попадаем в Польшу. По традиции, на новогоднем столе в этой стране должно быть не одно и не два блюда, а сразу 12! Некоторые из них не удивят россиян — борщ, вареники, грибной суп, сельдь, пряники и компот из сухофруктов для нас не являются чем-то необычным и праздничным, так что их можно смело пропускать.

Еще одно блюдо может напугать нашего обывателя, ведь в Польше на Новый год принято есть кутью, которую у нас обычно готовят на похороны или поминки. Однако не стоит удивляться — среди восточных славян весьма распространена традиция есть кутью не только на Новый год, но и на Рождество и Крещение, а южные славяне предпочитают это блюдо в День святой Варвары и день покровителя рода.

А вот остальные пять блюд польского новогоднего застолья могут прекрасно разнообразить ваш праздничный ужин и прийтись по вкусу всем гостям — это капуста с горохом или грибами; рыба по-гречески в соусе из тертой моркови, сельдерея, петрушки, лука и томатного концентрата; жареный или заливной карп; галушки из домашнего теста с семенами мака, сухофруктами и медом; посыпанный цукатами маковый пирог.

© РИА Новости/Виктор Толочко

Ирландский хлеб с подвохом

В скалистой Ирландии люди своими суровыми нравами похожи на нас, поэтому и традиция наедаться до отвала на Новый год у них так же распространена, как и в России. Согласно местным поверьям, есть в новогоднюю ночь нужно изо всех сил, чтобы в наступающем году каждый день радовал сытными деликатесами и материальным достатком.

Традиционным же блюдом здесь является бездрожжевой содовый хлеб с добавлением семян тмина. Если следовать заветам предков, для его приготовления должна использоваться мука из первого или из последнего снопа жатвы, а вода для замеса набрана в роднике или колодце до восхода солнца, а сам источник перед этим необходимо было поприветствовать и угостить зернами или мелкими монетами. Их же часто кидают и в тесто, чтобы во время трапезы посмотреть, кому достанется особый кусочек. По народным поверьям, того, кто нашел в своем пироге монетку, в наступающем году ждет только счастье.

Однако упомянутый подвох заключается вовсе не в монетке. Дело в том, что в Ирландии новогодний хлеб обильно пропитывают виски. Объясняют это тем, что так он сохраняет свежесть всю неделю, однако, скорее всего, такой хлеб явно любят не только за его срок годности.

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Финская кухня тоже чем-то напоминает русскую, однако вкусовые сочетания, которые нравятся финнам, могут ввести в ступор нашего неискушенного обывателя. Так, например, на новогоднем столе у наших соседей тоже можно увидеть винегрет, однако заправлен он будет не горчицей, а взбитыми сливками! Или, к примеру, привычное нам мясо по-французски в Финляндии заменяет картофельная запеканка с брюквой.

Одним из главных блюд, которые финны подают на Новый год, является особая рождественская ветчина из свиного окорока под названием кинкку. В панировку для мяса добавляется пряная сушеная гвоздика, а к столу угощение подается со сладким соусом из мясного бульона, горчицы и яблочного сока. Местные жители не могут представить Новый год без этого лакомства, а вот россияне могут отнестись к такому специфическому блюду настороженно. На сладкое же финны обычно едят печенье с корицей и варенье из морошки.

К слову, в Финляндии существует интересное новогоднее поверье — тот, кто съест первую ложку праздничного блюда, обязательно умрет в наступающем году. Чтобы лишний раз не заигрывать с судьбой, финские домохозяйки придумали необычный способ отвести угрозу от себя и своих близких — блюда подаются на стол с уже воткнутой в них ложкой, которую в начале трапезы откладывают в сторону, чтобы никто ненароком не навлек на себя злой рок.

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Но хватит о холодных северных странах. К примеру, в жаркой и солнечной Мексике тоже празднуют Новый год, хоть он совсем и не похож на наш вариант праздника. Главным угощением на новогоднем столе в Мексике по праву можно считать «Крендель волхвов», который уж больно напоминает наш пасхальный кулич. Отличие заключается в том, что мексиканский вариант блюда имеет форму кольца, а также часто украшается фигурками библейских персонажей, сделанными из патоки.

В центр кольца часто кладут маленькую фасолинку, что символизирует уголь в шкатулке — дар Иисуса Волхвам, призванный напоминать о единстве и крепости веры. Также в тесто для кренделя часто вмешивают кольцо и наперсток — нашедший в своем кусочке кольцо, обязательно женится, а наперсток — еще год пробудет холостым.

Еще одним важным для мексиканцев новогодним блюдом является «Тамале» — это продолговатые тонкие конвертики из кукурузного теста, в которое заворачиваются самые разнообразные начинки — от мяса и сыра до фруктов и ягод. Готовится угощение на пару, предварительно будучи завернуто в кукурузные или банановые листья.

Считается, что именно этим блюдом коренные жители американского континента потчевали первооткрывателей, прибывших к ним из-за океана.

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