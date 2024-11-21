В Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Visir: Гриндавик в Исландии эвакуировали из-за извержения вулкана

«Около трех километров»: в Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Несколько кратеров Сундхнукс активизировались поздно вечером 20 ноября.

Город Гриндавик и популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна» в Исландии эвакуировали из-за извержения вулкана Сундхнукс на острове Рейкьянес. Об этом сообщает местное издание Visir.

«Длина трещины составляет около трех километров, а ее южный конец находится у Силингарфелла. Считается, что за последние несколько ночей они остановились примерно в пятидесяти домах в Гриндавике», — уточнили в издании.

Местные правоохранительные службы начали экстренную эвакуацию, как только стало известно о старте извержения. Местных жителей удалось успешно вывести из пострадавших районов.

Как пишет Visir, несколько кратеров Сундхнукс начали извергаться поздно вечером 20 ноября.

В 2024 году вулкан Сундхнукс извергался уже несколько раз: 14 января, 8 февраля, 16 марта, 29 мая и 22 августа. При этом извержение, которое началось 16 марта, длилось 54 дня и завершилось только 9 мая.

С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло девять извержений, которые были вызваны пробуждением геологических систем, бездействовавших около 800 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Камчатке борются с последствиями извержения вулкана.

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