Серый снег, красный код: на Камчатке борются с последствиями извержения вулкана

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На Камчатке закрыли школы и детские сады после извержения вулкана

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Демянчук

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Ученых удивила стремительность сейсмической активности.

На Камчатке закрыты детские сады и школы из-за извержения вулкана Шивелуч. Жителям рекомендовано не открывать окна, носить маски и по возможности лишний раз не выходить из дома — на улице сложно дышать.

Самый крупный вулкан на полуострове проснулся еще накануне, он выбросил гигантский столб пепла. В высоту он достигает десяти километров. И теперь это огромное облако оседает в окрестных поселках. Весь снег окрасился в грязный серый цвет. Видимость снижена. В регионе введен красный код авиационной безопасности. Самолеты временно не летают.

«Пепел идет с самого утра. Вон че остается! Не знаем, сколько он еще будет идти. Небо все пепельное. Люди ходят в масках. Шивелуч опять с нами играет. Серая такая обстановочка», — рассказал местный житель.

По словам геофизиков, Шивелуч повел себя нестандартно. Сейсмические станции, как правило, начинают фиксировать активность вулкана задолго до выброса. А в этот раз события развивались слишком стремительно. Специалисты не исключают повторных извержений.

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