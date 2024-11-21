«Подбородок до груди»: дочь Дмитрия Маликова заподозрили в пластике

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 93 0

Дочь Дмитрия Маликова заподозрили в пластике подбородка

Дочь Дмитрия Маликова заподозрили в пластике

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность Стефании.

Дочь российского певца и композитора Дмитрия Маликова — Стефанию поклонники заподозрили в пластике. Фанаты обратили внимание на новые фото, которые та опубликовала в личном блоге в социальной сети.

Наследница музыканта решила продемонстрировать себя в роковом образе. Она облачилась в черное вечернее платье, обтягивающее фигуру, а также туфли-лодочки. Ярким акцентом в ее образе стала красная губная помада и украшение на голове.

Подписчики посчитали, что внешность 24-летней Стефании изменилась, и предположили вмешательство пластического хирурга. По их мнению, подбородок Маликовой стал слишком заострен.

«Что за тень в районе горла и что с подбородком? Переборщила. Лучше только натянуть подбородок до груди, не 16 уже», — писали интернет-пользователи.

Сама Маликова не стала комментировать догадки поклонников.

Стоит отметить, что внешность Стефании часто становилась предметом для обсуждений. Когда ей не было еще 20 лет, подписчики критиковали ее за «некачественные услуги косметолога», о которых, к слову, сама дизайнер не говорила.

Фанаты отмечали неестественные преображения в лице Стефании и начинали гадать, какие процедуры она могла сделать, например, увеличила губы или удалила так называемые комки Биша.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почему дочь Маликова Стефания не стала певицей.

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