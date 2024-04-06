Звездное дитя: что известно о личной жизни дочери Дмитрия Маликова

Стефания не пошла по стопам знаменитых родителей и не работает по профессии. Чем же она занимается и с кем встречается?

Звездные дети порой приковывают не меньше внимания, чем их родители. Наследники российских знаменитостей часто принимают участие в различных шоу и становятся поводом для обсуждения со стороны общественности. Некоторые чада звезд привыкают к этому с самого детства. Стефания Маликова — дочь Дмитрия и Елены Маликовых — тому яркий пример.

В свои 24 года девушке многократно приходилось выдерживать критику в свой адрес из-за внешности, творчества, образа жизни. Стефания Маликова при этом держится на публике весьма стойко, никогда не опускается до громких заявлений и участий в скандальных шоу.

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Маликова-младшая училась в элитной гимназии «Жуковка». Это одно из учреждений, куда состоятельные родители отправляют учиться своих детей. После нее Стефания поступила в МГИМО. Там она окончила факультет журналистики, но по специальности никогда не работала.

Она попыталась пойти по стопам знаменитого отца, но эксперимент не увенчался успехом. В 2015 году ей вручили премию «Золотой граммофон». Тогда общественность обрушилась с критикой, мол, зритель привык видеть на церемонии именитых исполнителей. По словам Елены Маликовой, критика общества довела Стефанию до слез, но та вскоре приняла ситуацию.

Девушка мечтала открыть свой бутик одежды, только недавно она воплотилась в жизнь: Стефания запустила свой бренд. Однако история не обошлась без скандалов и судебных разбирательств. Сперва девушку обвиняли в том, что цена за вещи, мягко говоря, завышена. Покупатели были недовольны низким качеством товара и утверждали, что выставлять столь высокий ценник — неразумно. Потребитель оказался не готов платить сумму выше среднего только из-за того, что бренд запустила дочь знаменитого композитора.

Кроме того, в прошлом году стало известно о немалых финансовых убытках бизнеса знаменитой дочери. Расходы на бренд оказались на почти полтора миллиона выше, чем прибыль. Однако это не стало поводом приостанавливать дело — Стефания продолжает создавать наряды. Но и это не единственная проблема, возникшая с делом мечты девушки. Не так давно на Маликову-младшую подали в суд из-за долга перед швейной компанией. По словам предпринимателя из Казани, девушка не оплатила партию вещей, когда ее получила. Сама она объяснила это тем, что ее не устроило качество работы. Суд решил дело в ее пользу.

Недавно Стефания Маликова призналась подписчикам в личном блоге, что из-за сильного стресса она похудела до 45 килограммов.

«Привет, мои 45 килограммов. Надеюсь, больше с вами никогда не встретиться», — написала с иронией девушка.

Внешность Стефании часто становилась предметом для обсуждений. Когда ей не было еще 20 лет, подписчики критиковали ее за некачественные услуги косметолога, о которых, к слову, сама дизайнер не говорила. Поклонники отмечали неестественные преображения в лице Стефании и начинали гадать, какие процедуры она могла сделать: увеличила губы или удалила так называемые комки Биша.

Мама девушки сама регулярно пользуется услугами косметологов, что и подтолкнуло поклонников думать о ее влиянии на дочь. Сама же Стефания никак не реагировала на критику в комментариях. Некоторые поклонники предположили, что девушка неудачно обработала фотографии в редакторах.

Кроме критиков внешности Стефании нашлись и те, кто в прямом смысле слова оценивал ее наряды. На школьной линейке девушка появилась в платье почти за сто тысяч рублей, а позже рассказала поклонникам о том, что новогоднюю ночь собирается провести в наряде от дорогого бренда почти за миллион рублей. Такие суммы периодически становились причиной критики звездной дочери за расточительство.

Однако немало и тех, кто восхищается красотой юной девушки. Неудивительно, что особо следят за ее личной жизнью и ждут новостей об избраннике знаменитой наследницы.

Два года Стефания состояла в отношениях с сыном известного политика Леонидом. Они познакомились еще в студенчестве. Официальных заявлений и признаний пара не делала, однако поклонники внимательно следили за новостями об их романе. От комментариев воздерживались и родители Стефании.

Новость о разрыве отношений повергла в шок поклонников пары: многие были уверены, что вскоре молодые люди свяжут себя узами брака. Спустя какое-то время в личном блоге Стефания намекнула, что ей не хватило внимания от молодого человека. А чуть позднее ситуацию прокомментировал и сам Дмитрий Маликов.

«Она была в слезах. У нее был первый кризис, первый негативный опыт. Она его пережила без особых моих советов, больше сама. Это необходимо, чтобы повзрослеть, все проходят разочарование в своей первой любви», — рассказал композитор в интервью Наталье Подольской.

Маликова-младшая сама не особо любит делиться подробностями своей личной жизни и делать из них сенсации. Сейчас девушка, по мнению бдительных поклонников, состоит в отношениях с хоккеистом Кириллом Капризовым. Стефания Маликова не комментирует этот возможный роман. Однако недавно спортсмен проговорился в одном из интервью, что у них уже есть планы о свадьбе. Известно, что Капризов заключил контракт в США с «Миннесотой Уайлд».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова пожаловалась на двуличие людей.