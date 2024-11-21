Путин: поступления налогов в бюджет за 10 месяцев выросли почти на 20%

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Поступления налогов в бюджет за 10 месяцев выросли почти на 20%

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Президент России обсудил это на встрече с главой ФНС Егоровым.

Поступление налогов в российский бюджет за январь–октябрь 2024 года значительно выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«За десять месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти 46 триллионов рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил российский лидер.

Эту информацию подтвердил и глава ФНС. По его словам, в текущем году в бюджет и внебюджетные фонды поступило примерно на восемь триллионов рублей больше налогов, чем в 2023-м. При этом в федеральный бюджет поступило на 30% больше налоговых отчислений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала вице-премьера РФ Марата Хусунллина уплатить налоги за дом, в котором он жил восемь лет. Как оказалось, Хусунллин долго не мог провести в новое жилище электричество, потому у него не получалось зарегистрировать строение как жилое.

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