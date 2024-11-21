Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 53 0

Она является его руководителем с 2011 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; Telegram/Совет Федерации/sovfedofficial; 5-tv.ru

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Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на пост главы Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Уважаемые коллеги, я искренне благодарю вас за оказанное доверие, буду делать все, чтобы его оправдать. Спасибо вам за солидарность, поддержку и то, что мы так командно вместе работаем», — отреагировала на новость о своем переизбрании Матвиенко.

По словам главы Совфеда, в своей работе она придерживается принципа «один в поле не воин». Она также подчеркнула, что в последнее время в мире значительно вырос авторитет МПА.

Матвиенко является его руководителем с 2011 года. 

Членами МПА СНГ являются парламенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. При этом штаб-квартира межгосударственного органа находится в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед одобрил законы о запрете пропаганды чайлдфри и штрафах до 5 миллионов рублей.

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