Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на пост главы Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Уважаемые коллеги, я искренне благодарю вас за оказанное доверие, буду делать все, чтобы его оправдать. Спасибо вам за солидарность, поддержку и то, что мы так командно вместе работаем», — отреагировала на новость о своем переизбрании Матвиенко.

По словам главы Совфеда, в своей работе она придерживается принципа «один в поле не воин». Она также подчеркнула, что в последнее время в мире значительно вырос авторитет МПА.

Матвиенко является его руководителем с 2011 года.

Членами МПА СНГ являются парламенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. При этом штаб-квартира межгосударственного органа находится в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед одобрил законы о запрете пропаганды чайлдфри и штрафах до 5 миллионов рублей.