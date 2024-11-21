Не смогут перехватить: на что способны баллистические ракеты «Орешник»

Испытания комплекса в реальных боевых условиях на территории Украины проводятся в ответ на провокационные действия стран НАТО.

Российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам.

«В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сообщил президент.

Путин добавил, что современные системы противоракетной обороны, в том числе американские механизмы на территории Европы, не смогут перехватить «Орешник».

Российский лидер рассказал, что данное вооружение способно поражать цели со скоростью до десяти махов — это около двух-трех километров в секунду. Испытания ракетного комплекса в реальных боевых условиях проводятся в ответ на провокационные действия стран НАТО, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин высказался о применении дальнобойных ракет по территории РФ. Он отметил, что украинский конфликт после удара западными ракетами по территории РФ приобрел глобальный характер.