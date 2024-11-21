Региональный конфликт становится глобальным: Путин высказался о применении дальнобойных ракет по территории РФ

Президент РФ обратился к гражданам страны.

Украинский конфликт после удара западными ракетами по территории РФ приобрел глобальный характер. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам.

«Поставленные противником цели при ударе западными дальнобойными ракетами по РФ не достигнуты. Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации», — сообщил российский лидер.

В ответ, отметил президент, ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по «Южмашу», крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники, расположенному в Днепре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к странам СНГ. Путин подчеркнул значимость и актуальность проблем, которые вынесены на обсуждение. От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, отметил президент.