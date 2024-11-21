Путин обвинил США в крахе системы международной безопасности

Система международной безопасности была разрушена не Россией, а США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Глава государства подчеркнул, что Россия предпочитает решать вопросы с помощью мирных средств, однако всегда готова к любому развитию событий. В то время как Соединенные штаты ведут агрессивную политику и толкают мир к глобальному конфликту.

«Именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту», — сказал он.

Путин отметил, что разработка баллистических ракет средней и меньшей дальности Россией — это ответ на планы Вашингтона по производству и развертыванию схожих ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — напомнил президент.

Российский лидер обратил внимание на то, что США не только занимаются производством данной техники, но и отработали вопросы ее переброски в разные точки мира, в том числе в Европу. Кроме того, в ходе учений они проводят тренировки по применению ракетных систем.

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