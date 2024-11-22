Это был щит Европы: экс-аналитик ЦРУ напомнил о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 201 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ пошла вперед, применив ракеты «Орешник»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Спецоперация

Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны рассказал об ударе новейшим оружием по украинскому военному заводу «Южмаш».

Именно США первыми вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, запрещающего их применение. Об этом в беседе с 5-tv.ru напомнил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Целью договора, который был подписан еще Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, заключалась в том, чтобы защитить Европу», — объяснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 21 ноября подтвердил, что ВС РФ нанесли удар по промышленному объекту «Южмаш» с помощью экспериментальной баллистической ракеты в безъядерном оснащении, получившей название «Орешник».

Российский лидер отметил, что существующие на данный момент системы противоракетной обороны, в том числе американские, не смогут перехватить российское оружие.

«Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — это около двух-трех километров в секунду. Испытания ракетного комплекса в реальных боевых условиях проводятся в ответ на провокационные действия стран НАТО: удары ракетами ATACMS по Брянской области и Storm Shadow — по Курской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео удара «Орешника» по «Южмашу» в Днепропетровске.

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