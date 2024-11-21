Российская армия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Кадры прилета опубликованы в Telegram-канале информационного агентства «Регнум».

На них видно, как боевые блоки на большой скорости врезаются в землю почти под прямым углом.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам подтвердил, что российские силы нанесли удар по промышленному объекту с помощью экспериментальной баллистической ракеты в безъядерном оснащении под названием «Орешник».

Он отметил, что существующие на данный момент системы противоракетной обороны, в том числе американские механизмы, не смогут перехватить данную технику.

Вооружение способно поражать цели со скоростью до десяти махов — это около двух-трех километров в секунду. Испытания ракетного комплекса в реальных боевых условиях проводятся в ответ на провокационные действия стран НАТО.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обвинил США в крахе системы международной безопасности.