Реакция Запада: американские и британские СМИ в шоке от «Орешника»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 1 388 0

The Guardian назвали применение «Орешника» эскалацией конфликта на Украине

Западные СМИ в шоке от «Орешника»

Фото: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry

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Информационные издания строят догадки о том, что будет происходить дальше.

Иностранные СМИ активно комментируют заявление Владимира Путина о применении новой баллистической ракеты «Орешник».

Издание The Guardian считает, что испытания нового оружия, а точнее удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске — это прямая угроза и эскалация конфликта со стороны РФ.

В Турции, напротив, подчеркивают, что к развитию конфликта привело решение наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

«Атака ВСУ на Брянскую область ознаменовала значительную эскалацию конфликта», — пишет Turkiye Today.

В целом, западные СМИ, например, BBC, понимают, что применение «Орешника» было ответной реакцией использование ATACMS и Storm Shadow в Брянской и Курской областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии призвали объяснить ситуацию с ракетами Storm Shadow. Ответа от премьер-министра страны требует экс-лидер правящей Лейбористской партии Британии Джереми Корбин. В своем призыве тот подчеркнул, что британцы должны знать, насколько велик риск для их безопасности.

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