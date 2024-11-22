«Кинжалы» и «Цирконы» есть в арсенале России помимо «Орешника»

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Гиперзвуковые системы подтвердили эффективность во время боевого применения.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Станавов; 5-tv.ru

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«Орешник» — не единственная гиперзвуковая ракета в России. Ранее в рамках специальной операции уже применялись два других комплекса. Прежде всего, это «Кинжал» воздушного базирования. Его запускали с истребителя-перехватчика МиГ-31. Ракета поражала цели на расстоянии больше двух тысяч километров.

О первом боевом применении «Кинжала» стало известно в марте 2022 года. Тогда был уничтожен сверхзащищенный подземный склад на западе Украины. Позже пуски «Кинжалов» стали регулярными.

Кроме того, на вооружении нашей армии есть гиперзвуковой комплекс «Циркон». Носителями этих ракет являются корабли и подводные лодки. Скорость у них немного меньше, чем у «Кинжала» и «Орешника», так же как и дальность поражения. Но в условиях именно морского базирования им нет равных. О первом боевом применении «Циркона» сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракета «Орешник» до Великобритании долетит за 19 минут, до Бельгии — за 14 минут, до Германии — за 11 минут, до Польши — за восемь минут.

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